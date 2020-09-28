【每日焦點】Google訓絲漸凍症患者AI模型　美公司加入自閉症診斷

▲ 近日Google還再為漸凍症患者發起一場名為LipSync的咪嘴挑戰，邀請Google用家為一首歌曲夾口型，助完成訓練漸凍症（即肌萎縮性側索硬化症，ALS）患者專用人工智能（AI）模型的實驗；來自美國的兒童健康公司 Cognoa 日前引進AI技術為自閉症譜系障礙（ASD）診斷。

醫學及科技界近年陸續引入人工智能（AI）技術助發展新產品、進行健康診斷等，近日Google還再為漸凍症患者發起一場名為LipSync的咪嘴挑戰，邀請Google用家為一首歌曲夾口型，助完成訓練漸凍症（即肌萎縮性側索硬化症，ALS）患者專用人工智能（AI）模型的實驗。

早年在網絡興起為漸凍症募款的冰桶挑戰（Ice Bucket Challenge），引來不少大眾對漸凍症患者的關注，而是次Google的實驗，就是為協助訓練AI了解人說話時的表情動作，並可助Google建立一套系統來追蹤無法正常說話的族群，如漸凍症患者，以便訓練AI模型未來能觀察他們的肌肉動作，去猜測他們想要説的話，並利用語音合成技術，讓漸凍症患者發表他們的想法。

Google推出咪嘴挑戰 邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型

另一來自美國的兒童健康公司 Cognoa 日前就表示，其研究引進AI技術，融入為自閉症譜系障礙（ASD）診斷，並已交予美國食品及藥物監管局（FDA）審批。冀幫助兒科醫生藉AI能力、更有效診斷自閉症，減少兒童診斷等待時間，也方便支援醫護人員、臨床管理。

目前兒科醫生會推薦大部分疑似發育遲緩的兒童到專家那裡進行診斷並開出治療處方，往往令兒童及其家庭須等待數月甚至數年，才能得到ASD的初步診斷。Cognoa CEO David Happel 表示，該自閉症診斷解決方案的最新關鍵研究數據，來自 去年 7 月到今年 5 月的臨床實驗，在全美 14 個地區進行，涉及 425 名參與者參與試驗﹐年齡介乎18至72 個月。

AI融入助自閉症診斷 美兒童健康公司：待FDA批準

責任編輯：張寶燕