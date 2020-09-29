【新股IPO】中通快遞2057首日掛牌升9.2% 一手面賺1000元

第五隻同股不同權新股中通快遞（02057）今日掛牌，該股以244元開巿，升12%，最高見245.2元，收市報238元，較招股價218元，升9.2%；全日成交425萬股，涉資10.1億元；以每手50股計，一手帳面賺1,000元。

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是次集資所得，其中50%用作基礎設施及產能發展，25%用作加強網絡合作夥伴及加強網絡穩定性，約15%用作投資物流生態圈，其餘用作一般公司用途。

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中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元人民幣；收入總額按年增3.2%至103.2億元人民幣。

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記者：張以正