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【新股IPO】中通快遞2057今日掛牌 開市報244元升11.9%

股樓投資 09:36 2020/09/29

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第五隻同股不同權新股中通快遞（02057）今日掛牌，該股以244元開巿，較招股價218元升11.9%，高見245.2元，低見236.8元，9點35分報239.2元。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁】　

是次集資所得，其中50%用作基礎設施及產能發展，25%用作加強網絡合作夥伴及加強網絡穩定性，約15%用作投資物流生態圈，其餘用作一般公司用途。

明日2中概股掛牌 中通快遞、寶尊電商暗盤表現一般，想知詳情請按：【下一頁

中通快遞為物流服務商，其收入來自快遞服務、貨運代理服務、物料銷售及其他。截至去年全年，快遞服務業務佔公司總收入約88.3%截至今年上半年，中通快遞淨利潤按年跌10.6%至18.24億元人民幣；收入總額按年增3.2%至103.2億元人民幣。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

中通快遞—SW（02057） IPO 香港股票

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