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【美國疫情】中西部疫情升溫 多州檢測陽性比率達25%

環球社會熱點 20:23 2020/09/28

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新冠肺炎在全球奪去超過100萬人的性命，仍未有緩和趨勢。正當世界各地聚焦歐洲第二波疫情進展，新冠肺炎在美國的疫情也未見緩和，部分地區更有升溫迹象。美國中西部多個州分的新冠肺炎檢測，陽性反應比率升至25%，反映疫情再趨嚴峻。

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【美國疫情】紐約州確診破千 3個月來首次【下一頁】

根據路透社分析，北達科他州（North Dakota）過去7日的檢測呈陽性的比率達到30%，遠高於此前7日的6%；南達科他州（South Dakota）也從17%升至目前的26%。

蒙大拿州（Montana）過去7日平均的陽性比率為7%，但周日突然飆至20%，亦不容掉以輕心。

根據世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）意見，陽性比率超過5%便需要額外注意，數字或反映社區內存在不被發現的病例。

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過去一周，中西部和西部的7個州分都曾經錄得單日確診新高，包括明尼蘇達州、蒙大拿州、俄勒岡州、南達科他州、猶他州、威斯康星州和懷俄明州。

其中，懷俄明州上周確診數字兩度創新高，目前每日新增確診病例已多於佛羅里達州。但相關地區的檢測增加，或許是造成確診病例增加的原因。

至於東岸，紐約州、麻省、佛蒙特州和緬因州的陽性比率，目前均已降至不足1%。

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責任編輯：陳啟賢

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