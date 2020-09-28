【精明消費】減少現鈔接觸 AlipayHK通行全港逾100間街市

在新冠肺炎疫情下，不少人建議市民改用非接觸方式來付款，減少接觸現鈔上的細菌。AlipayHK表示，電子付款服務已覆蓋全港逾100間街市，其中有近7成是新式街市；而個別街市在8月份的交易筆數較年初增至4成，單筆消費金額亦達至雙位數。

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AlipayHK指，在疫情期間推出多項措施和優惠，包括提供印花奬賞、豁免部分商戶的交易手續費和「勁賞掃」優惠等。另外，AlipayHK亦為中小型商戶提供不同的收款方式，例如張貼特製二維碼進行即時交易，無需安裝和熟習收款機器。而用戶在付款時，只需掃描「商戶碼」上的二維碼並輸入金額即可，檔主無需特意操作機器即可完成現金找續。

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AlipayHK續指，隨政府資助計劃推出，將會有更多街市檔販採用AlipayHK作為收款工具。

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責任編輯：潘曉豐