【中國經濟】中國白領平均招聘薪酬8688元　求職者青睞大型企業

內地招聘機構「智聯招聘」發表《2020年秋季中國雇主需求與白領人才供給報告》。報告指，2020年秋季求職者繼續青睞大型企業、國企、上市公司，全國38個主要城市平均招聘薪酬為每月8688元（人民幣，下同)。

比較去年同期，19個城市的薪酬小幅上升，另外一半城市的薪酬下降。超一線城市的「北上深廣」，薪酬亦有按年上升，但深圳和廣州的薪酬水平按季則下降1.1%。

2020年秋季招聘中，上市公司的平均薪酬最高，為每月9927元，其次是外資公司，平均月薪9549元；在51個行業中，有24個行業的薪酬環比上升，其中貿易/進出口行業的薪酬環比漲幅最大，為6.1%，其次為辦公用品及設備行業，為4.8%。

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責任編輯：葉卓偉