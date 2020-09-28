【新股IPO】明日2中概股掛牌 中通快遞、寶尊電商暗盤表現一般

明日有4隻新股同時掛牌，其中2隻是中概股，分別是中通快遞（新上市編號：02057）及寶尊電商（新上市編號：09991）。到底首日表現會如何？未知，但從暗盤和中籤率所見，就顯然未及之前一眾新股吸引。

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根據輝立交易平台顯示，中通快遞暗盤高開3.4%報225.4元，並以高位收市，報237元，較招股價218元，升8.7；成交24萬股，涉資5,590萬元；以每手50股計，一手帳面賺950元。中通快遞以218元，公開發售錄超購5.69倍，一手50股，中籤率為70%；高盛為獨家保薦人。

中通快遞2057明日招股 入場費13535元，想知詳情請按：【下一頁】

至於寶尊電商，根據輝立交易平台僅高開0.1%開市，高見83.1元，低見81.6元，暗盤收市報82.9元，與招股價82.9元持平；成交42.9萬股，涉資3,550萬元。寶尊以82.9元定價，較發售價上限103.9元低20.2%；公開發售錄得2.6倍超額認購，一手中籤率為70%；花旗、招銀國際及瑞信為聯席保薦人。

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記者：張以正