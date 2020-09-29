【新興產業】AME投資8位數設運動電競館　 冀打破傳統產業界限

新冠疫情爆發至今已超過半年，在限聚令措施下，娛樂場所一度需要停業，令本港數碼娛樂業界叫苦連天。然而，亞洲體育電競有限公司（AME）卻於上周在尖沙咀開設《AME運動電競館》。其行政總裁莫偉晴指，看好電競運動的未來發展趨勢，故希望藉港人未能外遊的這段時機，開設此館作推廣，以迎來明年奧運熱潮的商機。

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該館有別一般電競館，主打將「運動」與「電競」結合，是香港首個融入運動元素的電競館。場內設 5 大運動電競遊戲，包括滑雪、拳擊、划艇、單車和賽馬。莫偉晴指，萌生開設此館的念頭，是基於現時電競入行門檻高，加上普羅大眾難接觸有關運動項目，故希望打破現有電競產業的界限，不再只安坐於電競椅上，同時推廣較冷門運動。至於為何會在逆市中開展項目，他則解釋，由於疫下港人無法外遊，故現時是不錯的時機開設娛樂項目，加上明年適逢奧運會，料市場將掀起運動熱潮，將有助帶動場館的關注度提高。

▲ AME行政總裁莫偉晴強調，設立此館的目的是希望打破電競及運動產業界限，而非要取代傳統運動。（黃建輝攝）

為了增強個人化體驗，AME更設立虛擬貨幣和人物升級系統，會為每名新玩家建立帳戶，創造出個人化的虛擬 Avatar 角色，在每次遊戲時記錄運動量及成績；而玩家在過程中所消耗的卡路里將會轉化成虛擬代幣，用以換領獎品。他認為，目前本地大眾對電競仍停留於「體驗」階段，並沒有延續性，故希望藉建立此生態圈及一系列功能，讓電競融入玩家生活及增加電競館的延續性，而非「試玩完一次就算」。他更計劃每月舉辦大型比賽，以達至此目的。

至於場內所引入的設施，大多是專業的運動員訓練設備，部分軟件則由AME團隊自行開發，且每項運動的成績等級均由專業運動科學顧問提供數據參考。莫透露，整個電競館投資金額達8位數，由於仍受限聚令影響，故目標開業後首個月可吸引3000至4000名玩家參與。至於下一步計劃，除了引入更多種類的電競運動項目外，亦有意與學校合作作推廣。

▲ AME運動電競館設備結合精密運動科技、AI及VR等技術，現設有5款不同運動電競遊戲。（黃建輝攝）

電競是新興的產業，談及本港發展步伐時，他直言發展比台灣等地落後，不過他仍然相信香港電競市場具潛力，因港人對新興事物的接受度高，又認為電競可與運動以外的不同產業掛，從而發揮更大優勢。除了期望港府對業界提供金錢上的支援外，他也冀當局可加大力度將電競發展成「行業」，例如康文署可聯同電競館合辦比賽等，而非單單依靠私人市場推廣。

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記者：蘇穎琪