AI融入助自閉症診斷　美兒童健康公司：待FDA批準

▲ 來自美國的兒童健康公司 Cognoa 日前更宣布，其研究引進AI技術，融入為自閉症譜系障礙（ASD）診斷，並已交予美國食品及藥物監管局（FDA）審批。

醫學及科技界近年有不少研究引入人工智能（AI）技術，幫助進行健康檢測及病症診斷等。來自美國的兒童健康公司 Cognoa 日前更宣布，其研究引進AI技術，融入為自閉症譜系障礙（ASD）診斷，並已交予美國食品及藥物監管局（FDA）審批。

目前兒科醫生會推薦大部分疑似發育遲緩的兒童到專家那裡進行診斷並開出治療處方，往往令兒童及其家庭須等待數月甚至數年，才能得到ASD的初步診斷。

而該公司專為患有自閉症和其他行為健康問題的兒童開發診斷和治療方案，其中的方案就幫助兒科醫生藉AI能力、更有效診斷自閉症，減少兒童診斷等待時間，也方便支援醫護人員、臨床管理。

Cognoa CEO David Happel 表示，該自閉症診斷解決方案的準確性很高，超過所有預先設定的目標，而新申請中的關鍵研究數據亦充分。其中該關鍵研究數據來自 去年 7 月到今年 5 月的臨床實驗，在全美 14 個地區進行，涉及 425 名參與者參與試驗﹐年齡介乎18至72 個月。

Google推出咪嘴挑戰 邀用家助訓練漸凍症患者專用AI模型

【創業兵團】初創研AI理賠 解法律保險界痛點

若方案最終獲得 FDA 批准，其AI自閉症診斷方案就能幫助全美約6萬4千名普通兒科醫生及早排除或診斷自閉症，讓專家更專注患有症狀的兒童，獲得適當護理及治療。

【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同 華為藉5G、AI「求生存」

責任編輯：張寶燕