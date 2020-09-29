【十一市道】4人限聚令如何做節？　火鍋店失家庭客僅4成訂座

▲ 台式火鍋店寬巷子透露，目前假期前夕即9月30日的訂座表現反而最好，高達8成。（曾耀輝攝）

十一假期加上中秋節，為港人帶來一連4日假期，惟並非全部餐廳皆能受惠。有火鍋店指出，平均訂座率僅得4成，感到失望。

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中秋節是「強心針」或「毒針」？

台式火鍋店寬巷子亦表示，預計假期生意或有1至2成升幅。不過，該品牌傳訊總監林柏希強調，限聚令底下，有時亦難以估算實際情況。他透露，目前假期前夕即9月30日的訂座表現反而最好，高達8成；反之，4日假期的平均訂座率僅得4成，坦言感到失望。

林表示，一般假日生意已恢復至疫前的60%，但中秋節對於行業是「強心針」或「毒針」仍是未知之數。由於每檯最多4人，使寬巷子流失家庭客生意，他相信不少顧客改於在家中做節，反而對生意、人流或有影響。即使是4日假期，受限於每檯人數，林相信難以推動消費氣氛，人均消費維持在600至700元。

▲ 台式火鍋店寬巷子一般假日生意已恢復至疫前的60%。（Facebook圖片）

西餐廳料假期生日較平日差

主打西餐及酒吧的EL Grande亦指，一半入座率及每檯最多4人，仍是生意恢復的最大挑戰。負責人John Robertson坦言，相信4日假期的生意將會比平日更差。他又指，香港經濟前景不穩定，隨航班來到香港的機艙職員更是其餐廳的主要客源；航班停飛後，生意大受影響，難重拾正常的8成水平。

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記者：葉泳珊