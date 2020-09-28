【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平

過往連假亦是零售市道的旺季，信和集團預計，4天連假期間營業額可上升3成；惟亦有零售商對假期市道不抱大期望。

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信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊預期， 信和集團旗下4大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，於4日假期及10月份的營業額均可錄得3成的增長。她解釋，由於在節日氣氛及電影上映帶動下，中秋節食肆的訂座情況理想。加上商場亦推出多個大型展銷活動吸引人流，如中秋食品展、優質家品展，加上抽獎活動即將完結，料有助推動消費。

▲ 商場亦推出多個大型展銷活動吸引人流，如中秋食品展。

三黃集團：與平常周末持平

不過，三黃集團行政總裁姜炳蘇對於長假刺激市道，不抱有太大期望。他料最樂觀的情況可以與平常周末的生意持平，唯一利好因素便是港人留港消費。姜又認為近期的消費意欲維持普通，特別該集團從事服裝生意，消費者的聚會、派對減少，更加沒有打扮、購物的需求。

另一時裝品牌Moiselle主席及行政總裁陳欽杰則預計，假期人流及生意或有望增加，較最慘淡時期恢復2至4成。不過他坦言，由於品牌過往集中在遊客生意，現時旅遊業停頓，認為假期對生意的幫助不算大。反而，現時各大商場不時亦舉辦推廣、獎賞活動，陳認為此些宣傳策略更能改善生意，推動消費氣氛。

▲ 三黃集團行政總裁姜炳蘇認為，消費者的聚會、派對減少，更加沒有打扮、購物的需求。（林宇翔攝）

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記者：葉泳珊