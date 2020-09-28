  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 21:26
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【十一市道】信和料商場營業額升3成　三黃集團：與平常周末持平

商業 19:46 2020/09/28

分享：

過往連假亦是零售市道的旺季，信和集團預計，4天連假期間營業額可上升3成；惟亦有零售商對假期市道不抱大期望。

【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格

信和集團租務部市務及推廣總經理梁翠珊預期， 信和集團旗下4大商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城，於4日假期及10月份的營業額均可錄得3成的增長。她解釋，由於在節日氣氛及電影上映帶動下，中秋節食肆的訂座情況理想。加上商場亦推出多個大型展銷活動吸引人流，如中秋食品展、優質家品展，加上抽獎活動即將完結，料有助推動消費。

商場亦推出多個大型展銷活動吸引人流，如中秋食品展。

三黃集團：與平常周末持平

不過，三黃集團行政總裁姜炳蘇對於長假刺激市道，不抱有太大期望。他料最樂觀的情況可以與平常周末的生意持平，唯一利好因素便是港人留港消費。姜又認為近期的消費意欲維持普通，特別該集團從事服裝生意，消費者的聚會、派對減少，更加沒有打扮、購物的需求。

另一時裝品牌Moiselle主席及行政總裁陳欽杰則預計，假期人流及生意或有望增加，較最慘淡時期恢復2至4成。不過他坦言，由於品牌過往集中在遊客生意，現時旅遊業停頓，認為假期對生意的幫助不算大。反而，現時各大商場不時亦舉辦推廣、獎賞活動，陳認為此些宣傳策略更能改善生意，推動消費氣氛。

三黃集團行政總裁姜炳蘇認為，消費者的聚會、派對減少，更加沒有打扮、購物的需求。（林宇翔攝）

【流動支付】AlipayHK覆蓋逾百街市　部分交易筆數較年初升逾4成

【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平

記者：葉泳珊

相關文章

【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格
今日
【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格
【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平
2020/09/27
【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平
【疫市營商】零食生意略跌1成　本地代理批發商： 非任何產品網銷皆成功
2020/09/27
【疫市營商】零食生意略跌1成　本地代理批發商： 非任何產品網銷皆成功
【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
今日
【消費優惠】好想去旅行可以點？　海港城設「機場登機閘口」
疫情 新冠肺炎疫情 商場 時裝服飾 家品 電影 營業額 零售 食品 中秋節

上一篇文章

【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈

下一篇文章

【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠　10元火腿扒芝蛋飽
【消費優惠】麥當勞9月28日至10月4日優惠　10元火腿扒芝蛋飽
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價
【消費優惠】Green Common中秋會員感謝祭　優惠低至半價
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【中秋節】疫情無礙過節消費　月餅銷量疫市升2成
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【農夫山泉】單靠樽裝水　鍾睒睒中國首富之位難坐得穩？
【新冠肺炎】環球經濟衰退　陳茂波料難恢復具規模的人員往來
【新冠肺炎】環球經濟衰退　陳茂波料難恢復具規模的人員往來
【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平
【中國國內航班復甦】報告：十一黃金周期間　中國國內航班將超疫情前水平