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Uber上訴得直保倫敦經營權 股價一度上漲超過7％

環球政經 19:46 2020/09/28

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Uber剛在一宗官司獲勝，確保了該公司在英國倫敦營運的權利。Uber因一名司機以偽造身份接載乘客，因此被倫敦交通局（TfL）吊銷了牌照（經營權）。Uber對於這個裁決感到不滿，並於9月14日對TfL的裁決提出上訴。

【收購Uber】德國物流初創Sennder 收購Uber歐洲貨運業務【下一頁

副首席治安官丹·伊克拉姆（Tan Ikram）週一在法院指出，優步的業務合適且恰當。他續指，Uber填補了IT系統中的漏洞，同時改善了與TfL的溝通。他說：「公眾對許可証簽發制度的信心是一個重要考慮因素。雖然出現了違規行為，但不代表經營者不法經營以及沒有適當執照資格。

Uber推「自拍認證」 檢乘客是否戴上口罩 【下一頁

在判決「出爐」 後，TfL和Uber現在將協商許可，消息一出，Uber在紐約的股價也上漲了7％以上，被外界看好。Uber北歐和東歐地區總經理Jamie Heywood表示，裁決對Uber的安全性給予信任，因此該公司將繼續與TfL進行建設性合作，Jamie Heywood亦補充說：「沒有什麼比人的安全更重要。」

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責任編輯：翁嘉陽

 

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