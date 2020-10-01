【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】教你如何跑出「幻愛」 來一場屯門10公里跑親歷《幻愛》經典場景

小弟自小喜歡港產片，除了因為支持本地創作之外，始終香港只是彈丸之地，有關場景大多在身邊附近，或就在我們的不遠處，甚至是由細到大生活的地方，代入感自然就會增加。講到過去幾個月的話題港產片，就不得不提《幻愛》，男女主角劉俊謙及蔡思韵更憑此片獲得香港電影評論學會最佳男女主角，同時得到香港金像獎提名。電影不少場口都在屯門取景，加上身邊好友推薦，自然就吸引在屯門長大的小弟去看看，果然不錯！

最近小弟積極為10月初的倫敦虛擬馬拉松備戰，所以在剛過去周末來一場長課練習，由荃灣跑入屯門，忽發奇想不如去跑跑《幻愛》的場景，尋找劇中角色阿樂、欣欣和葉嵐出現過的地方。其實只要跑一場10公里的緩步跑，你就可以到訪當中幾個，重溫《幻愛》經典場面。

如果特別走入屯門跑的跑友，想湊夠10公里里數，建議可以由黃金海岸出發，走進黃金泳灘緩跑徑，先感受一下假日海邊景色，十分愜意。

▲ 黃金泳灘至咖啡灣一段緩跑徑風景優美。

▲ 很快就跑進三聖邨一帶。

沿著緩跑徑會經過咖啡灣，最後跑出青山公路，跑過三聖邨及恒福花園後，去到兆麟苑，順時針圍著兆麟苑跑，很快就會望到左方的翠寧花園，翠寧花園與友愛邨之間的皇珠路橋底，就是其中一個《幻愛》場口、阿樂與葉嵐在橋下親吻的地方，而翠寧花園亦是葉嵐的住處。由黃金海岸到這裡，大約3公里左右。

▲ 翠寧花園旁的皇珠路天橋底，就是《幻愛》男女主角阿樂與葉嵐互吻的拍攝景點。（右圖取自《幻愛》facebook專頁截圖）

然後可以順著路跑往友愛體育館方向，經過隧道後左轉轉入海皇路，再走出屯門河河畔邊跑，去到盡頭轉左上海皇路橫跨屯門河，與輕鐵一起走進蝴蝶邨及屯門碼頭一帶。落斜時前面右方不遠處就是湖景邨，亦即是阿樂及她幻想的女友欣欣所居住的地點。

▲ 轉左跑入屯門海濱花園，很快就跑進屯門碼頭長廊目的地。

▲ 轉左跑入屯門海濱花園，很快就跑進屯門碼頭長廊目的地。

先不入湖景邨，交通燈前轉左入湖山路，一直跑到尾便可進入屯門海濱花園。這裡又是一個屯門友的跑步熱點，繼續向前跑就會到劇中最美的景點—屯門碼頭長廊，盡頭還有燈塔，《幻愛》的電影海報也是在這裡所拍呢！這時你已經跑了5公里。這個屯門友的拍拖勝地，就算不跑步，都應該帶帶身邊的另一半過來走走，無論是白天或是夜晚，抑或欣賞黃昏日落，倍覺浪漫！

▲ 《幻愛》另一拍攝熱點—屯門碼頭長廊。（右圖取自《幻愛》facebook專頁影片截圖）

▲ 屯門碼頭長廊盡頭的燈塔，為《幻愛》劇照所拍的其中一個重要景點。（取自《幻愛》facebook專頁截圖）

走出長廊，向屯門碼頭方向跑，沿着舒適的海旁直路，就可以前往蝴蝶灣。不左轉入蝴蝶灣，可以右轉龍門路，經屯門騎術學校向前跑，前方輕鐵站是蝴蝶站，就是阿樂拿起手提電話，錄下幻想出來欣欣對話的一幕所在。

事實上輕鐵及輕鐵站貫穿了不少《幻愛》畫面，男女主角在兩廂列車對望固然經典，電影海報及劇照亦用了多個輕鐵場景，電影所拍的除了蝴蝶站，還有景峰站及市中心站。跑到蝴蝶站大約已8公里左右，如果《幻愛》粉絲想跑長一點並前往另外兩站，不妨繼續向前跑，建議跑到輕鐵車廠站先轉右，橫過馬路往新屯門中心，沿著屯青里走到屯門河河畔，轉左可跑上湖山河畔公園緩跑徑，跑至友愛橋橫過對岸，轉左入屯門公園後，市中心站就在不遠處。由新屯門中心跑到市中心輕鐵站距離大約2公里。到訪過後還可以在附近大型商場醫醫肚、逛逛街，再乘614或614P線輕鐵前往景峰站。即使由市中心站跑去景峰站，亦只是再多2公里而已。

▲ 《幻愛》拍攝多個輕鐵站，其中一個為蝴蝶站。（取自《幻愛》facebook專頁截圖）

▲ 屯門碼頭長廊盡頭的燈塔，為《幻愛》劇照所拍的其中一個重要景點。（取自《幻愛》facebook專頁截圖）

我最終捨長取短，未有跑往市中心站，到達屯門河河畔後轉右，往屯門碼頭方向跑，走進湖景邨。80年代興建的井字型公屋別具特色，鏡頭隨意就可以拍到數層邨民的出入情況，電影拍出來的畫面甚有味道。當然屋邨大廈不能隨便進內，若你有相熟朋友居住該邨，不妨在分層走廊走走細味一下，靠著欄杆望望天井，或有一番體會。

▲ 《幻愛》所拍攝的井字型公共屋邨，就是屯門湖景邨。（圖取自《幻愛》facebook專頁截圖）

去到湖景邨就已經大約跑了10公里，這時不妨走回咫尺之間的屯門碼頭海濱長廊散散步，又或者在海旁餐廳或商場稍歇一下。碼頭總站有不少巴士前往市區，可在屯門公路轉車站轉車，亦可以坐輕鐵前往西鐵站，十分方便。

▲ 上圖為小弟上週末所跑幻愛10公里的大致路程，如感到箭咀混亂，可參考每公里所到之處大致取得方向，其實四個景點頗近，大家隨心跑就可。

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！