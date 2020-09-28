【摩笛吹奏】看好四大附屬業務表現 大摩籲買復星看好再升逾兩成

摩根士丹利發表研究報告指，復星國際（00656）轉向以零售為核心的模式將對未來五年的回報率構成支持，亦篩選內部回報率目標高於15％的投資，

上調目標價至11元，提升投資評級至「增持」。復星今日上升1.6%收報8.84元，現價較目標價仍有兩成多上升空間。

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大摩相信，集團旗下四大附屬業務續提供盈利貢獻，凈資產收益率在2025年可達15％；2021至2022年的利潤增長速度應會恢復至每年25％，亦預計復星醫藥（02196）、復星旅遊、豫園和葡萄牙保險等四大業務的利潤應會繼續增長，估計於2022年增長至55％。

復星國際較早前相繼遭信貸評級穆迪及標準普爾下調展望至「負面」，高級副總裁兼財務總監龔平於網上業績會議中表示，評級機構對集團未來極度悲觀，認為是由於西方疫情仍未受控，故對集團業務較是悲觀，惟並未有反映出集團基礎營運仍健康。被問及未來融資計劃，龔平指上半年集團已增加不少現金儲備，一方面是為應對疫情，另一方面則是看到有很多新的成長機會，很多行業都受到疫情衝擊，故出現不少符合集團價值的併購機會，未來投資方向仍聚焦於現有行業，並以控股為主。未來會持續降低負債成本，並通過使用金融工具、旗下子公司和基金等多渠道進行融資。

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