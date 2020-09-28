【中概股】微博上季Non-GAAP盈利跌27% 盤前升4.5%

▲ 微博公布上季度業績。

新浪（美︰SINA）旗下微博（美︰WB）公布截至6月底止的第二財季業績，期內淨利潤為1.984億美元，按年升92%，非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤為1.145億美元，按年跌26.8%，Non-GAAP每股盈利為50美仙，去年同期為68美仙。

微博股價盤前升4.5%，報34美元。業務分部方面，微博上季廣告和營銷收入收3.406億美元，按年下降8%；增值服務營收4680萬美元，按年下降23%。6月的月活躍用戶數為5.23億，較上年同期淨增約3700萬。月活躍用戶數中約94%為移動端用戶。

微博首席執行官王高飛表示，隨着國內新冠疫情基本得到控制，品牌廣告業務在第二季度開始穩健復甦，越來越多的品牌客戶通過微博的差異化社交營銷方案觸達更廣泛的受眾。在效果廣告業務方面，公司致力於通過升級廣告系統和優化廣告產品來提升廣告效果和投放效率，以獲取更高的效果廣告市場份額。

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編輯︰侯景成