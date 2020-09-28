10月10日起實施 港澳居民可在內地換回鄉證

國家出入境管理局空宣布，由10月10日起，港澳居民可在內地申請、換取及補發回鄉證，意即港澳居民可以在中國全國任何一縣級以上公安機關出入境管理部門辦理相關手續，而相關手續過程和所需資料與港澳地區一致。

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當局表示，未有實施相關措施前，若港澳居民在內地期間遇證件過期、遺失和損毀的話，他們須返回港澳地區申請換取或補發，增加了不少不必要的時間成本和經濟負擔。他續指，推出新措施是希望能解決港澳居民出行過程時遇到的問題，因而積極回應相關需求。

據了解，港澳居民在2019年來往內地的人次達到2.15億，是在1996年的2.5倍。

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責任編輯：潘曉豐