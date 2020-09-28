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【騰訊700】晶泰科技獲騰訊加碼 創AI藥物研發公司融資紀錄

股樓投資 20:22 2020/09/28

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騰訊控股（00700）有份投資的人工智能（AI）藥物研發公司晶泰科技（XtalPi）宣佈，超額完成3.188億美元的C輪融資，創下AI藥物研發公司的全球融資紀錄。

本輪融資由軟銀願景基金、人保資本、晨興資本聯合領投；中金資本、招銀國際、未來資產(Mirae Asset)、中証投資、中信資本、海松資本、順為資本、方圓資本、IMO Ventures、Parkway基金等機構跟投。而一眾早期股東包括騰訊、紅杉中國、國壽股權投資、SIG海納亞洲等則再次追加投資金額。並委任華興資本(01911)為本輪融資的獨家財務顧問。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上) 詳情請看[下一頁]

晶泰科技為數碼化和智能化驅動的人工智能(AI)藥物研發公司，以運用量子物理、量子化學、人工智能與雲計算等技術，提供智能化藥物研發服務。至今公司已成功為全球約70家制藥公司提供藥物研發服務。本次融資將支持公司進一步發展智能藥物研發系統，由算力、算法、數據三個維度構建AI賦能的數碼化藥物研發新基建，並為藥物開發提高效率及速度。

【滙豐新低】平安撈底增持滙豐 超越貝萊德再成第一大股東  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 經濟

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