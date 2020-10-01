【教思‧思生活@iM網欄】增肌瘦身五個月20公斤：健康生活有選擇好過無選擇

筆者由於體重過高，又認為要實踐香港教師專業標準參照中「標準三：敬業樂群的典範」所描述的「教師關注個人身心健康，抱持正面的自我觀和人生觀」，於是由5月開始尋找更多Toward和Away From的動力以啟動自己的人生章節《增肌瘦身篇》。感恩也十分喜悅，直到9月尾筆者已經由114公斤健康地減到94公斤。

筆者以往都曾經瘦身，但不久便復胖。檢討後，除了從體適能和營養角度思考增肌瘦身外，今次想起MetaCoach教練學中一些啟示：如何利用我們的「腦袋」促進增肌瘦身？

很多人都知道增肌瘦身方法，上網搜尋一下便有體適能教練及營養師所提供的良策。但怎樣才能夠持續地身心一致啟動呢？筆者在過去多個月中成功引證利用我們的「腦袋」是可以促進增肌瘦身，今天就想分享當中一個策略：有選擇好過無選擇。

人們普遍喜歡自由，渴望對自己人生有更多掌控，而在有選擇的過程中更感覺到正面的力量和快樂，有點像吃自助餐時的感覺。在增肌瘦身中，一個拉低動力的原因是感到十分乏味和感覺像只有一條痛苦的路徑。針對這一點，筆者就是透過「有選擇好過無選擇」的策略而成功起來。增加了甚麼選擇？今天分享兩種選擇：

(一) 增加各類型目標

嘗試過增肌瘦身的人，都察覺到平台期。要是我們目標是磅數的多少，那在平台期時必感到十分無趣或挫敗，甚至想放棄。筆者也有相近感覺，於是就定下各類型目標，讓自己焦點轉移到能令我有動力的地方，例如：這個月我跑了多少公里？過去一星期，我打泰拳的時候心跳率有多少比例在第四區呢？比上一個月，我在瑜伽的伸展距離多了幾多厘米呢？老鼠仔、大臂粗幼、肚腩由幾多厘米到幾多厘米呢？這樣不斷轉換我的聚焦，促進了我在有明顯進步的成果中拿得到更多正面動力。

(二) 增加運動項目當中的多元性

一星期五天都跑步對於剛進入增肌瘦身的朋友或許有點沉悶，筆者就加入健身、瑜伽、泰拳等活動，讓自己有更多不同的選擇。但在暑假疫情中，瑜伽室和拳館也被迫關上。帶着口罩跑步彷彿對於筆者是唯一的選擇，那怎樣增加選擇呢？筆者就從運動路線、跑步時間、跑步方式等令到選擇增加不少。一試下，發現原來社區有很多地方也沒有留意和接觸，也會發現原來社區早上和晚上在某一位置中的人群和活動方法都很不同。筆者有時為了增加更多樂趣，便每次定下一個小觀察，今天留意別人的上衣顏色、明天觀察他們是怎樣喝水、後天看看他們的步伐是怎樣。每天跑步看似一樣，但就帶來不少樂趣，每次跑步好像一個新的體驗和學習。

人生中或許也有一些不太喜歡做的事，我們也控制不了外在環境的變化。與其等外在環境出現更多選擇，或許我們可以多發揮小創意，為我們的人生願景和工作目標增加一些選擇。

作者_MetaCoach Alvin NG簡介： EduMIND Limited服務設計總監及首席教練、院校講師及活躍於教育事業。一名90後，喜歡思考如何思考，熱愛把思考變成生活行動；其教練及教育工作對象橫跨人生上下半場。每月以字交友，與您分享：一個自己喜歡又能立於今天變幻社會的豐盛人生由……起。

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