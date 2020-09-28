【防疫抗疫基金】第三輪旅遊業界「防疫抗疫基金」撥款批出　料一個月內發放首筆津貼

▲ 立法會財務委員會今日（28日）批出第三輪「防疫抗疫基金」的撥款。

新冠肺炎疫情重挫本港旅遊業，立法會財務委員會今日（28日）批出第三輪「防疫抗疫基金」的撥款。港府繼於第一輪和第二輪基金下，再通過此輪基金進一步支援旅遊業，協助業界渡過難關。

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第三輪「防疫抗疫基金」支援旅遊業計劃包括下列項目：



（1）向每間持牌旅行代理商提供現金津貼，金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準。未有僱用任何職員的旅行代理商亦會獲得一次過5,000元津貼，預計約有1,700間旅行代理商受惠；

（2）向每名旅行代理商職員及主業為持證導遊或領隊的自由作業者發放一次過15,000元津貼，預計約有20,000名從業員受惠；及

（3）向每名旅遊服務巴士司機發放一次過6,700元津貼，預計約有3,400名司機受惠。

旅遊事務署發言人表示，為盡快發放津貼，此輪支援計劃的發放安排將更為簡便快捷。只要已在第二輪「防疫抗疫基金」中，獲得津貼的合資格旅行代理商或從業員，無須再提出申請。

港府會以流動電話短訊的形式，通知他們獲發津貼的安排。如需更改收取津貼的銀行帳戶資料，須於今年10月19日或之前與旅遊事務署聯絡。是次計劃預計可在各項目設立約一個月內，開始發放首筆津貼。

責任編輯：馬意文