強積金收益投資策略為退休後自製長糧

強積金資產規模不斷擴大，當中股債混合資產基金及股票基金較受歡迎，共佔整體強積金資產規模七成半(截至今年六月底)，兩類基金自強積金推出以來年度化回報亦跑贏通脹。而在強積金混合資產策略加入收益元素，期望在退休前累積儲備之餘，在退休後定期有派息，可為退休人士提供額外的收入來源。

在傳統強積金投資策略上，多元資產及收益投資策略的分別在哪裡，這是很多人會提出的疑問。一般傳統的多元投資策略，主要投資股票及政府債券；而收益策略就特別加入環球投資級別企債，該企債屬於安全、穩定及低波幅的資產類別，並比政府債券派息較高，故可增加投資組合的派息能力。

另一方面，兩者股債比例上有所不同。進取型、目標日期及增長型基金投資於股票比例較多，強積金收益投資策略針對尋求入息的退休人士，投資於債券比例較多，風險及波動性相對較低，但高於保守基金。由於收益策略涉獵一定程度的股票，旨在平衡長遠資產增值以對抗通脹風險，。適合不想承受太高風險但又想定期收取利息的退休人士。

強積金收益策略着重平衡風險及回報，以債券及股票分散組合風險。比較過去12年各類資產的每年總回報，2008年美國國債上升超過三成，同期美國股票及香港股票分別下跌四成及五成。至於2011年歐債危機，美國長期國債上升超過三成，同期港股下跌超過15%。由此可見，政府債券可有效對沖及分散股票市場風險。

從宏觀經濟的角度而言，2021年將會是歷來市場面對最大挑戰的其中一年。我們預期明年失業率高企，通脹壓力上升，而且公共衛生危機持續。我們認為，聯儲局將保持低利息水平，美國國債利率雖然持續低企，但展望未來三至五年，追求收益的情況料持續，美國長期國債升值潛力可觀。以我們所見，收益策略在低息環境特別受歡迎，投資者偏好有息派，以及波幅一般比較低，另相對銀行存款利率，產生收益的投資工具長遠可跑贏通脹。