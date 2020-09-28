【十一市道】中秋節食肆生意有望恢復7成？　酒樓：套餐維持2年前價格

▲ 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦估計，假期生意額將較去年減少三分之一，屬意料之內。（資料圖片）

香港疫情稍緩，本周將迎來4日假期，餐飲業估計假期生意可恢復至疫前7成水平。不過，酒樓生意仍然略遜，有業表示不寄望假日生意。

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香港餐務管理協會會長楊位醒預計，假期生意額可恢復至疫前的7成水平，更看好元朗、沙田等非核心區域的餐廳生意可高至8成水平。他解釋，因該區居民人口集中，假期又會有外來顧客消費。

8人家庭聚會變「眼鏡檯」

每檯最多4人、一半入座率的食肆營運限制，始終是窒礙餐飲業復甦的重要因素。楊位醒指出，即使有8人的家庭聚會，亦只能以分拆2檯，以「眼鏡檯」的方式接待；惟人均消費不變，變相生意大減。

就中式酒樓而言，他透露晚市訂座率則依然較弱，甚至有業者尚未「開齋」；而主打中式宴會的酒樓情況更慘淡。雖然曾嘗試推行4人一檯的宴會形式，但非市場主流；因「4」字已不被接受，加上欠缺氣氛。

不寄望假日生意

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠亦估計，假期生意額將較去年減少三分之一，屬意料之內，「本身亦不寄望假期刺激生意。」他透露，目前4日假期間的訂座主要是大型家庭聚會，如12人分拆3檯。一般而言，節日期間的茶市生意亦不樂觀，料與一般周日相距20%。蘇補充，節日期間的套餐亦未敢起價，「乳豬成本價升百多元，但套餐仍是2年前的價格。」

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記者：葉泳珊