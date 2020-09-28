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【虛擬銀行】6虛銀開業　Mox：過去6日平均每60秒吸1新客

即市財經 19:06 2020/09/28

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Mox行政總裁顧海表示，過去6日平均每60秒就吸收1名新客。

隨著螞蟻銀行今日正式開業，首批共8間虛銀已有6間投入服務。Mox行政總裁顧海表示，過去6日平均每60秒就吸收1名新客，形容開業以來的反應「非常好（super promising）」。

眾安銀行、Mox、匯立銀行及平安壹賬通銀行出席《香港銀行家峰會2020》。其中，眾安銀行行政總裁許洛聖透露，3月底開業至今已累積吸納18萬個客戶。他續指，大灣區肯定會是下一個拓展的業務範疇，但目前會先專注拓展本地客群。

至於9月初開業的Mox，顧海形容過去6日平均每60秒就吸收1名新客，他又指主要客源並非來自股東，而是傳統銀行的客戶。

平安壹賬通銀行：望可為中小企帶來透明度高的貸款服務

匯立銀行（WeLab Bank）行政總裁謝學海指，目前6成客戶有使用該行2項或以上產品；他又以推出的「存款小巴」說明，虛銀的產品設計較具彈性，可以隨市況適時調整。

4間虛銀當中，唯一試業階段已標榜攻中小企的平安壹賬通銀行，行政總裁馮鈺龍表示，中小企仍然是被忽略（underserved）的客戶群，特別是傳統銀行因維持中小企戶口的成本高昂，他期望可以向中小企帶來更便捷及透明度高的融資服務。

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記者：趙穎妍

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