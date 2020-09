Uber勝訴繼續營運 推翻倫敦交通局禁令

▲ 英國法官推翻早前倫敦交通局(Transport for London;TfL)對Uber的禁令,允許Uber繼續在倫敦開展業務。

Uber的牌照問題一直成為公司在部分地區拓展業務的掣肘。周一(28日),英國法官推翻早前倫敦交通局(Transport for London;TfL)對Uber的禁令,認為Uber不再對公共安全構成威脅,允許Uber可繼續在倫敦開展業務,裁決刺激Uber股價上升6%。

倫敦交通局在2017年拒絕續簽Uber的牌照,理由是「失敗的模式」(pattern of failures)使乘客處於危險之中。至去年造次剝奪Uber拒絕續簽相關牌照。

倫敦交通局表示,Uber系統的故障允許未經授權的駕駛員將其照片上傳到其他駕駛員帳戶,並在至少14,000趟旅程中,以欺詐手段接載乘客。

為解決安全問題,Uber在今年4月推出系統,可通過人臉識別來驗證駕駛員身份。

法官伊克拉姆(Tan Ikram)周一(28日)在威斯敏斯特地方法院裁定,對Uber「有足夠的信心」(sufficient confidence),「不再對公共安全構成威脅」(no longer poses a risk to public safety),認為Uber是持有倫敦私人租車運營商執照的合適選擇( to be a fit and proper person to hold a London PHV (private hire vehicle) operator’s licence)。

倫敦是至今為止Uber在歐洲最大的市場。公司自2012年在英國倫敦成立以來,已在當地吸引約350萬用戶和45,000位駕駛員。

責任編輯:葉芷樺