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Uber勝訴繼續營運 推翻倫敦交通局禁令

環球社會熱點 19:08 2020/09/28

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英國法官推翻早前倫敦交通局（Transport for London;TfL）對Uber的禁令，允許Uber繼續在倫敦開展業務。

Uber的牌照問題一直成為公司在部分地區拓展業務的掣肘。周一（28日），英國法官推翻早前倫敦交通局（Transport for London;TfL）對Uber的禁令，認為Uber不再對公共安全構成威脅，允許Uber可繼續在倫敦開展業務，裁決刺激Uber股價上升6%。

倫敦交通局在2017年拒絕續簽Uber的牌照，理由是「失敗的模式」（pattern of failures）使乘客處於危險之中。至去年造次剝奪Uber拒絕續簽相關牌照。

倫敦交通局表示，Uber系統的故障允許未經授權的駕駛員將其照片上傳到其他駕駛員帳戶，並在至少14,000趟旅程中，以欺詐手段接載乘客。

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為解決安全問題，Uber在今年4月推出系統，可通過人臉識別來驗證駕駛員身份。

法官伊克拉姆（Tan Ikram）周一（28日）在威斯敏斯特地方法院裁定，對Uber「有足夠的信心」（sufficient confidence），「不再對公共安全構成威脅」（no longer poses a risk to public safety），認為Uber是持有倫敦私人租車運營商執照的合適選擇（ to be a fit and proper person to hold a London PHV (private hire vehicle) operator’s licence）。

倫敦是至今為止Uber在歐洲最大的市場。公司自2012年在英國倫敦成立以來，已在當地吸引約350萬用戶和45,000位駕駛員。

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責任編輯：葉芷樺
 

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