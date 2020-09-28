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【電子支付】AlipayHK：已接入逾百個街市

即市財經 18:53 2020/09/28

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疫情推動電子支付發展

疫情加速電子支付發展，政府於第三輪抗疫防疫基金中撥款資助食環署街市租戶安裝電子支付系統。電子錢包AlipayHK表示，目前全港超過100個街市已經接受AlipayHK付款，當中近7成為新式街市，又指個別街市8月份交易宗數較今年1月升逾4成，單筆消費金額為雙位數。

AlipayHK續指，相比起新式街市，於公眾街市推動流動支付更為困難，需要街市、檔販、政府，甚至是市民共同推動，隨著政府資助計劃的推出，相信在政府政策支持下，將有更多街市檔販選擇接入AlipayHK作為收款工具。

不少街市未能提供穩定無線網絡，窒礙電子支付於街市的應用，AlipayHK稱旗下「商戶碼」無需網絡連接，只需消費者一方的手機有網絡即可。

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編輯：謝智聰

疫情 經濟 電子支付 街市 支付寶

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