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【公司心戰室@iM網欄】忘我工作 年青人出頭之道

名人薈萃 16:57 2020/09/29

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經濟疲弱，在職者不怕減薪，最怕被裁。剛畢業的職場新鮮人更感前路茫茫，不知如何自處。即如老施的一位世姪最近來電討教，現在的年輕人仍有心向我等老餅求教實屬難得。
Tom仔就讀本地大學，明年便要畢業了，我看着他長大，素知他讀書成績向來不錯，為人乖巧，但是說起話來總是陰聲細氣的，像溫室長大的小草。約Tom仔喝咖啡，他開門見山便問：「我想在商界發展，但怕做不來……尤其市道不佳，不過我的成績是不錯的……」

職場無符碌 回報無保證
我說：「讀書與工作截然不同，工作講求持久實力；讀書可自行挑選喜歡的科目及老師；但職業及公司可選，波士就沒得揀了。大學及老師會遷就學生，偶爾走堂、Assignment遲交也容許。不過，投身於競爭激烈的社會，沒有人會遷就任何人，包括個人能力、經驗及程度。」
Tom仔一直在細心聆聽，不時點頭微笑，沒多說話。
我繼續說：「職場上，不會每三數個月一個考試，而是每天都在考試；不是每年符碌過關便升班，打工無論付出多大努力也不代表一定可以升級；你的工作能力，也沒有一套客觀及固定的評分標準。這是一場持久戰，並非開兩個通宵做好份Paper便可以過骨。」
我看到Tom仔面容有點緊張，可能這番話對他來說有點壓力。他托托那副白邊粗框眼鏡，帶點羞怯地問我：「我現在參與很多課外活動，其實我出來工作後，如何維持Balanced Life？」
忘我投入 犧牲玩樂
對這問題，我感到有點愕然，頓了一會再說：「出來工作，需要的是忘我投入。要知道經濟環境愈差，競爭愈是激烈，要讓上司感到請你一個人，卻獲得兩個人的工作成果。勤力二字雖老套，卻是成功的基本功。上司只會要求下屬將工作做到最好，不會知道、也不會體諒你是初出茅廬或有幾深資歷，所以要上位便要盡快有表現。」
Tom仔說：「我不是商科畢業的，怕做不來，我是否應花點時間進修？」
我搖頭道：「讀甚麼科目並不重要，出來工作，首要是『入行』，以最短的時間去了解行內知識，商管理論其實很易學得來。謹記多勞多得，若能每天比人家工作多兩個鐘，甚至晚上收工後及周末仍以公事為重，這樣兩年下來，所得的便是人家三四年的經驗，更快比人熬出頭來。」
對於我要求營營役役的提議，又撇過他想的Balanced Life不說，Tom仔看來有點氣餒。我知道面前這年輕人就像香港大部分青年一樣，是家中的天之驕子，最經不起挫折。

鍛練EQ 挫敗要忍
我對Tom仔說：「EQ較IQ更重要！記着，對你和藹可親於你無益；對你嚴苛的，才是『塞錢入你袋』。想要成功，便要有心理準備面對挫折、委屈，你必需要忍，別輕言放棄，也別介意被指派擔當一些看似瑣碎、非份內事的工作。你連小事也做不成，誰敢委以大任？要表現自己的機會多的是，只要凡事做到最好，主動積極地投入工作，上司必定看在眼裏。」
Tom仔又再點點頭，沒多大反應。這令我想起最近到大學演講，學生的表情神態便是這個模樣，討論問題時總像個乖寶寶。其實他們都有學識，也聰明，只是總是欠缺了一樣重要元素，就是鬥心，令人看不到他們心中那團火！
老施曾自問，是否年輕人都喜歡扮Cool。這問題我沒有問Tom仔，但我對他說：「每一機構都須找尋年輕的接班人，不論行業，都需要Strong Leader，而Strong Leader都必須具備Strong Character。」我拍
拍他肩膀，他一時像開竅了，認真地點頭說：「我明白了！」

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