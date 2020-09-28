▲ 【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份

美國大選進入直路，《紐約時報》揭發總統特朗普黑材料，指他近20年幾乎未曾繳交聯邦所得稅，特朗普因而面對輿論鋪天蓋地批評。惟公道地說，美國稅收繁重，企業避稅可謂司空見慣，電商亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、以至紐約時報集團（美：NYT）都有避稅，避稅門對特朗普選情衝擊恐怕有限。

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企業設法減輕稅務負擔，壓低營運成本，從企業社會責任的角度出發，無疑是十分不理想，卻是司空見慣。

Amazon貴為超級科企亦未能免俗，曾被揭發於2017及2018年，透過會計方法營造巨額虧損，「一蚊」稅金也未繳交，反獲美國政府數以億美元計退稅。有綫新聞網絡（CNN）曾為Amazon辯護，強調「這是避稅，不是逃稅」（This is tax avoidance, not tax evasion）。

揭發特朗普（Donald Trump）避稅的《紐約時報》，是另一避稅大戶，紐時集團去年指出聯邦快遞（FedEx，美：FDX）未有交稅後，FedEx反擊指事件被扭曲，並指出紐時2017年盈利達逾億美元，卻未有繳交聯邦政府稅項。

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）深諳拖稅之道，持續申請延後課稅，節省下來的大筆資本，經股神以其慧眼投資優質企業，爭取更大回報，並令有價值的企業得以發展，反過促進美國經濟繁榮。

作為億萬富豪的特朗普，被揭發所交稅項如此之少，甚至低於不少普通民眾，借女兒過橋「食相」難看，難免引起爭議。不過，鑑於商業機構避稅實在太過常見，商人出身的特朗普曾經避稅，相信大部分選民不會感到很意外，對其支持度的打擊理應有限。

責任編輯：林建忠