【新股IPO】京東健康最快12月招股 擬集資最少30億美元

京東（09618）宣布分拆旗下京東健康來港上市，消息指擬籌集最少30億美元，較早前傳出的20億美元高。京東已交上市申請，料最快12月招股，京東健康目標估值為200億美元（約1560億港元）；美銀、海通國際及瑞銀為牽頭行。

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是次集資所得，將用於業務擴張、研發、潛在投資及收購或戰略聯盟及營運資金、及作一般公司用途。

京東表示，分拆京東健康有助促進京東健康增長，亦能吸引尋求醫療健康業務高增長機會的投資者群體，使京東健康業務更具多元化。

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記者：張以正