【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商再買恒大股票　淨買入2475萬元

▲ 中國恒大輪流獲「鋤D會」成員力撐。

中國恒大 （03333） 輪流獲「鋤D會」成員力撐，恒大主席許家印好友、「大劉」劉鑾雄旗下的天發證券繼上周五（25日）買入767.57萬股後，據交易數據顯示，天發證券本周一（28日）再買入160.5萬股，淨買入2475萬元，較對上一次淨買入1.01億大幅減少。

恒大系股價今日飆升，恒大最多升逾23%，最終升20.6%，收報16.62元。

劉鑾雄與許家印一直流傳同為「鋤dee會」成員，亦為恒大股債的最大捧場客。天發證券是劉鑾雄於2002年收購的私人證券行，被稱為大劉的御用炒房。上周五恒大股價因財困傳聞跳水，天發證券當日買入767.57萬股，淨買入1.01億元。

據恒大2019年年報披露，劉鑾雄及妻子陳凱韻（甘比）持股8.87%，陳凱韻亦於恒大分拆物管業務上市前領投入股。

▲ 據交易數據顯示，天發證券買入160.5萬股，淨買入2475萬元。

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編輯：袁諾曦