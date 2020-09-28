【新冠肺炎】於11月下旬舉行 G20領袖峰會改為網上視像方式

因應新冠肺炎，身為輪值主席沙地阿拉伯政府表示，20國集團領袖峰會 (G20)將會在11月21日至22日以視像方式舉行，由沙特國王薩勒曼主持，亦是沙地政府首次成為主辦方，而討論議題將圍繞怎樣修補疫情中出現的漏洞、從而去保護生命、恢復經濟及為未來奠定更好的基礎。

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聲明指，20國集團已投入逾210億美元(約1,638億港元)，用作支援診斷、治療及疫苗等製作、分配及管道方面；同時，亦投放了11萬億美元(約85.8萬億港元) 以保障全球經濟，發起「債務延遲償還」的倡議(debt suspension initiative) ，允許發展最落後的國家緩償140億美元(約1,092億美元) 的債務。

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責任編輯：潘曉豐