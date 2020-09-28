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【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬

商業 18:32 2020/09/28

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港府今日（28日）公布，3億元的第三方物流服務供應商資助先導計劃，將於10月12日推行及接受申請。

新冠肺炎疫情席捲全球令環球經濟不明朗，中小企為生存提升生產力和競爭力。港府今日（28日）公布，3億元的第三方物流服務供應商資助先導計劃，將於10月12日推行及接受申請。

運輸及房屋局局長陳帆表示，貿易及物流業是香港四大支柱行業之一，為本港的經濟發展帶來重大貢獻，故非常重視物流業的持續發展。他有信心先導計劃能為物流業提供所需支援，提高運營效率，更能滿足客戶需求。

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哪些第三方物流服務供應商可申請？
先導計劃旨在提供財政資助，鼓勵業界通過應用科技提升生產力，預計受惠物流企業約300間。資助範圍涵蓋企業於2018年10月30日至2021年6月30日期間，為設立管制空運貨物安檢設施而購買的新X光檢查設備。

而所有按照《商業登記條例》（第310章）在香港登記，並在香港有實質的第三方物流服務業務運作，而其業務涵蓋進出口物流服務的非上市企業，均可申請。資助額將按下列原則：

1. 政府最多資助個別項目總核准開支的百分之五十，企業須支付不少於項目總核准開支的百分之五十。
2. 每間企業最多可獲資助四個核准項目，累計資助額上限為100萬元。
3. 每個核准項目必須在24個月內完成。

責任編輯：馬意文

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