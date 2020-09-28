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【滙豐股價】馬時亨上周預告滙豐快見底靠「民間智慧」　投資科網股有心魔？

即市財經 18:16 2020/09/28

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馬時亨上周預告滙豐快見底靠「民間智慧」　投資科網股有心魔？

滙豐 （00005） 周一股價急彈近一成，港鐵 （00066） 前主席、財庫局前局長馬時亨上周接受本報訪問時形容，朋友漸對滙豐失望甚至絕望，預計滙豐離開底不遠。滙豐在中資股東平安資產管理申報增持後急升，馬時亨最新接受訪問時笑稱：「不是我叻，是民間智慧。」他續指，當周圍的人「一路捧到食麵，連伙計都講股票就大鑊」，就算現時股民智慧已提升不少，仍然有這些民間智慧。

對於近年科技股明顯跑出，馬時亨就指，自己現時無買科技股是「我的錯」，坦言在2000年科網股泡沫曾經買過，對科技股有些陰影。

馬時亨再三強調「自己肯定做錯了」，否則賺多不少錢，但現在是否應該再買科技股，他仍抱懷疑，現在科技股是買前景，即使科技一定會主導世界，但有對科技股估值「心魔」，「隻隻都7、80倍市盈率，我買起來不習慣，我都是慣了執平貨的心態，可能是年紀大了，不太敢博。」

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記者：麥德銘

香港股票 馬時亨 滙豐控股（00005）
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