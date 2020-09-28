滙豐曾飆一成 領恒指升240點
滙豐 （00005） 反彈，曾升逾一成高見31.3元，全日埋單仍升逾9%，收報30.8元；在滙豐帶領下，恒指全日升240點或1%，收市報23476點，成交933億元。恒大系亦見反彈，恒大 （03333） 及恒大汽車 （00708） 收市分別升逾2成。屢傳財困的高銀金融 （00530） ，其債權人擬出售集團位於九龍灣的高銀金融國際中心，估值120億元；高銀收報1.01元，跌近2%。
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