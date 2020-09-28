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滙豐曾飆一成 領恒指升240點

即市財經 18:15 2020/09/28

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財經焦點速覽

滙豐 （00005） 反彈，曾升逾一成高見31.3元，全日埋單仍升逾9%，收報30.8元；在滙豐帶領下，恒指全日升240點或1%，收市報23476點，成交933億元。恒大系亦見反彈，恒大 （03333） 及恒大汽車 （00708） 收市分別升逾2成。屢傳財困的高銀金融 （00530） ，其債權人擬出售集團位於九龍灣的高銀金融國際中心，估值120億元；高銀收報1.01元，跌近2%。

【今日財經焦點】

【恒指夜期】滙豐曾飈一成　恒指彈240點後夜期微升38點（不斷更新）

【滙豐股價】滙豐倫敦股價延續升勢　平保：相信滙豐停派息是短期問題

【滙豐股價】平保「吹雞」北水歸隊 15億再湧滙豐

恒大、恒大汽車齊反彈逾兩成　通過科創板上市方案擬發行15%新股

【高銀財困】高銀債權人放售九龍灣高銀金融國際中心　估值120億元

康宏爭奪戰？｜馬時亨應佳兆業出山、「郭家想同富邦蔡家合作」　 10年前曾與富邦愛將合作


【精選投資分析】

港股連跌四周後回穩 滙豐嚴重超賣下反彈（第四版）

【憧憬北水】港交所擬開綠燈 港股通潛力生科股有哪些？（第二版）

年內升逾六成的生物科技股（第二版）

【美滙轉勢？】美元反彈屬短暫　摩通許長泰：美滙明年跌5至7%！

【滙豐股價】平保海嘯價增持成最大股東 滙豐博反彈非翻生
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欄名 : 財經焦點速覽

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