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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】無名沙丘 沙漠中的墳墓

名人薈萃 09:32 2020/10/03

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在沙漠裏生活，沒有喧嘩，只有寧靜，這裏生活一切都會變得非常簡單。

每次和穆罕默德離開家到外出，他總會從雪櫃裏取出兩大瓶冰凍水（每支約1.5毫升），沙漠天氣乾燥，也熱辣辣，日照強，要經常補充水份。

天晴氣朗，穆罕默德開著車，他沒有跟我說會去那裏。 我從車窗外望，遍離民房越來越遠，前眼地上只有一大片的幼沙石塊，四周無屋、無人、無駱駝，想著，如果我在這裏迷路，相信一定會渴死或熱死了。

一望無際的沙漠，原來埋葬著離世的人在沙漠地上。

車輛突然停下來。眼前的景象嚇了我一驚!是5座大大小小排列的墳墓。穆罕默德從車中取出水瓶，在每個墓前的碗添水。我心想：「原來他們拜祭如此簡單」。他跟我說：「細的墓地是小朋友，其他是嫲嫲，及爺爺。」

這5座的墳墓非常簡樸，地上堆上一個又一個小沙丘，每座墳墓沒有墓碑，沒有名字，只在沙堆留下些拳頭大的石塊做為記號，跟我們在香港常見的墳墓不太一樣。

穆罕默德說，他們的喪葬非常節儉，不會用棺材，沒有陪葬品，一般經過浴禮，只用白布包裹，三天內下葬。我突然勾起了回憶，記得首次到穆罕默德的家，眼見一名老婆婆坐在在屋內，沒有走動，可能年紀大了，行動已不便。穆罕默德說是嫲嫲，已九十多歲了。不久之後，高齡的嫲嫲已魂歸天國，返回上天的家了，這一次見面亦是唯一最後的見面了。

或許對他們來說，親人逝去歸於大地，悄無聲息後不留下一點痕跡。還給大自然，讓一切還原本來面目，塵歸塵，土歸土，一齊歸於平靜。

讓活着的人也會更加珍惜當下的生活。

流沙上能種活一棵樹非常不容易，何況是活人!

 

作者_Apple簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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