【地產人地產事@iM網欄】全是騙局！　踢爆教人投資買樓課程

坊間一直有一批人，利用他人的慾望去搵錢，繼有倫敦金、挖礦機後，又有一些聲稱教人買樓上車的所謂專家。課程由幾千至幾萬甚至6位數字不等，內容都是千篇一律，如果你想知，百曉生也可以教你。

導師/專家們，都會標榜自己是買樓專家，但翻查紀錄，好多這些所謂專家也只是買賣過幾次物業，就堂堂以專家自居去開班授徒。他們手法大多大同小異，首先用一些收樓影片去宣傳自己的學生/拍檔又買樓收樓了，去招徠新客户，不斷強調是XX sir教我成功上樓等等。

更甚的是一些號稱劏房大王去教人玩劏房，其實就是由裝修到收租一條龍服務去銷售給你，未開始收租就劏到你一頸血，最近甚至爆出某八十後劏房大王用開新公司甚至P圖去騙取政府援助。

還有一些教你買海外樓的課程，自稱什麼甚麼掌門人，説穿了也只是收客幫海外發展商去貨，收取學費之餘更收取發展商佣金。

還有一個甚麼甚麼業主會，主要是找人借名或出名去做劏房或買樓，其中牽涉及一些集體投資計劃，例如十幾人去日本買一座物業做翻新維修再出售。

其實這些利用樓市衍生的投資方法説穿了其實都很簡單，利用槓桿的效應把投資金額最大利潤化，或利用租值差距去壓詐窮人賺取人血饅頭。百曉生實在看過太多這些騙局，希望各讀者事事小心，不要給奸人利用，你們想知更多詳情的也可聯絡我。

作者_百曉生簡介： 外國回流的地產仔，如何在風雲四起，爾虞我詐的地產行業中闖出一片天，百曉生將帶領你們，窺看此行業的種種故事和趣聞，讓我們一起揭開她的神秘面紗！

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