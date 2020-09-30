【小老闆生意經@iM網欄】 小本經營不容易 切忌盲目開業壞大事

自從疫情爆發後，網購不知不覺間成為購物的主流趨勢。市面上愈來愈多人開網店，更有愈來愈多人將開網店視為正業或副業。開網店看似很簡單，但過中繁複瑣碎的開店過程，也許只有過來人才知曉。有人開網店很快便會賺到錢，亦有人開網店過了幾年都是沒有錢賺。隨著開網店做商家的人逐年遞增，目前才開始成立網店還有沒有錢賺？

盲目創業 失敗例子多不勝數

馬雲曾說過：「100 個創業的人裡，95 個是默默地失敗的，而且你還沒聽說過他們；有4 個是你看著他們失敗的；最後，有1 個會站在今天的舞台上努力著。」今時今日成功的網店商家，背後都一定經過不少的努力及付出。

大家不要以為開一間網店，只要定時定侯上載產品照片，就一定會有錢賺。開網店或開實體店都好，一定要耐心經營，不可忽略時間成本，慢慢做好店舖才可以持續吸引到客流。否則，就算今日有生意，明日、後日甚至以後的日子都不一定會有生意。很多時候，商家急著把店舖做大，認為盲目開業就一定有錢賺，結果事與願違。

小本經營之下，想在同類商店中突圍而出，就一定要有其個人特色。例如有花店幾年前首推小王子保鮮花瓶，賣相討好像一個水晶球，結果一推出便大賣；又例如有蛋糕店自家研發出月球蛋糕，結果一推出便大受市場歡迎，其後更有同業爭相模仿。在這個充滿競爭與挑戰的時代，不少創業者覺得做生意艱難，但其實只要多變通，「機會往往是留給有準備的人。」

然而，小本經營下，經營零售行業的小商家切忌大量入貨累積庫存。因創業資本有限，最好是先入一兩件貨，待賣出後再補貨，而好賣的商品或可再補多一兩件貨。一旦造成商品積壓，公司便很容易會資金周轉不靈。

新手開店 應先鎖定某一類客戶群

開網店的最大好處是不需要租金成本，隨時隨地都可接單做買賣生意。不過，有人開網店能賺錢，亦有人開網店是不斷蝕錢，究竟是「賺」抑或「蝕」，其實主要是取決於商家如何去經營。

很多著名的企業在發展初期都是先專注一個業務，成功之後才發展至其他的領域。其實開網店都一樣，與其一間網店賣多種不同種類的產品，倒不如先專注好賣一類產品，專門吸引一類的客戶群，這樣起步的成功機率豈不是更大！

愈是規模小的企業，愈需要專注，尤其是一間小本經營商店的成立初期。有些人覺得，賣各式各樣的產品有機會接觸到更多的客人，成功賺錢的機會亦會愈大，其實也不一定。在商店成立初期，沒有知名度的大前提下，如果產品種類變多，那麼在市場上就涉及到不同領域的競爭者，競爭多了，生意亦自然難做了。因此，成立商店初期，應先要鎖定客戶群，決定好賣什麼之後，然後再針對潛在的客戶群進行推廣，這樣或會較容易找到焦點，容易提供更好的服務。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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