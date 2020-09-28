【美國大選】特朗普聘逾千律師 為挑戰競選結果上庭備戰

▲ 特朗普自去年開始籌組律師團隊，聘用過千名律師，負責涉及今年11月總統大選的籌備工作，眼下便著眼於，大選日後挑戰選舉結果。

美國大選將在11月3日舉行，受新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情影響，為今年選舉增添變數。競逐連任的總統特朗普多次表示，不會輕易認輸，以及一旦落選，不會和平移交權力等。外媒報道，特朗普自去年開始籌組律師團隊，聘用過千名律師，負責涉及今年11月總統大選的籌備工作，眼下焦點便在大選結束後，可能會挑戰選舉結果的訴訟。

共和黨全國代表大會上亦提到，今年投放在法律工作上的資源將是歷來最多。

受新冠肺炎疫情影響，今年大部分州分允許民眾以郵寄方式投票。總統特朗普多次在公開場合和社交媒體質疑郵寄選票的公平性，擔心有舞弊風險。點票核實需時，意味著大選結束後，未必馬上知道結果，甚至要等上數天，乃至數周，都未必有定論，料落敗方會挑戰選舉結果，最終由法庭定奪。外界預料，今年的情況，將比約20年前喬治布殊擊敗戈爾（Al Gore）勝出那場選舉更為艱鉅，當時選舉結果在大選結束後一個月才有分曉。

美國大學選舉專家盧布林（David Lublin）認為：「特朗普既絕望，又不想被視為失敗者」，故將矛頭指向選票，便可向追隨者假裝是由於選舉不公才被迫出局。

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報道指出，共和黨可能會從兩個主要方面質疑選舉結果，包括郵寄投票的真實性以及郵寄投票的截止日期。共和黨人在今年初選中，在全國各地看到郵寄選票的問題，擔心會在11月再次出現：加利福尼亞州否決了100,000多張選票；佐治亞州有1,000人重複投票；印第安納州近1800張選票來不及計算在內；有選民表示，他們從未在新澤西州收到過選票等。

在選舉日之前，共和黨已承諾花費2000萬美元，用以應對由疫情大流行引起投票規則的改變，因而為選舉帶來的變數，例如挑戰選舉結果。引起的投票規則變更。他們在一些訴訟中都取得了成功，從選票箱的位置和存在到第三方是否可以收集和提交大量缺席選票，挑戰了一切。儘管如此，訴訟仍未能阻止計劃向所有選民發送選票的10個州-特朗普的主要抱怨。許多案件正在進行中。

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責任編輯：葉芷樺

