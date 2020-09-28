  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 19:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】《紐約時報》揭露特朗普避稅醜聞　傳一年僅交稅750美元

環球政經 19:10 2020/09/28

分享：

距離美國總統大選僅有月餘，本周二（29日）特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將進行首次電視辯論。此時《紐約時報》發布調查，揭露特朗普長期存在稅務問題，其政治對手則對特朗普表示了強烈譴責，事件料將為未來的大選增加新話題。

【美國大選】首場辯論將於下周二舉行　分析師列潛在受惠股（附名單）【 下一頁 】

調查指每年僅繳750美元入息稅

紐時報道指，調查獲取了特朗普及其集團20年來的納稅記錄，發現特朗普在過去的15年裡有10年沒有繳納任何聯邦入息稅federal income taxes ，於2016年、2017年每年僅繳納750美元（約5812元）稅款。而其前任奧巴馬（Barack Obama）和布殊（George W. Bush）每年支付逾10萬美元。

特朗普指責紐時報道「假新聞」（fake news），其集團的首席法律總監加滕（Alan Garten）則回應稱，報道中有很多不準確之處。他稱，在過去10年間，特朗普向聯邦政府繳納數千萬美元入息稅，包括2015年宣布參選總統以來，已繳交數百萬美元的個人稅。

公司長期處於虧損

報告中指，特朗普集團旗下的酒店、高爾夫球場等核心業務，每年都報告虧損數百萬、甚至千萬美元，並且利用這些虧損為他的其他收入避稅。另外特朗普還肩負逾3億美元債務，將於未來四年內到期。報道還指，美國國稅局局（Internal Revenue Service）正審查特朗普此前申請的7,290萬美元退稅是否合法，若被判非法，他或要補交逾一億美元的稅款。

《紐約時報》亦預告指，更多相關報道將會陸續曝光，外界預料該話題將成為本周二首場電視辯論的焦點之一。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

政治 美元 美國 醜聞 特朗普 拜登 總統大選 美國民主黨

上一篇文章

【新冠肺炎】於11月下旬舉行 G20領袖峰會改為網上視像方式

下一篇文章

【中國經濟】中國企業500強　中石化居榜首　華為、阿里巴巴排第幾？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局