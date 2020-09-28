【美國大選】《紐約時報》揭露特朗普避稅醜聞　傳一年僅交稅750美元

距離美國總統大選僅有月餘，本周二（29日）特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將進行首次電視辯論。此時《紐約時報》發布調查，揭露特朗普長期存在稅務問題，其政治對手則對特朗普表示了強烈譴責，事件料將為未來的大選增加新話題。

【美國大選】首場辯論將於下周二舉行 分析師列潛在受惠股（附名單）【 下一頁 】

調查指每年僅繳750美元入息稅

紐時報道指，調查獲取了 特朗普及其集團20年來的納稅記錄，發現特朗普在過去的15年裡有10年沒有繳納任何 聯邦入息稅 （ federal income taxes ） ，於2016年、2017年每年僅繳納750美元（約5812元）稅款。而其前任奧巴馬（Barack Obama）和布殊（George W. Bush）每年支付逾10萬美元。

特朗普指責紐時報道「假新聞」（fake news），其集團的首席法律總監加滕（Alan Garten）則回應稱，報道中有很多不準確之處。他稱，在過去10年間，特朗普向聯邦政府繳納數千萬美元入息稅，包括2015年宣布參選總統以來，已繳交數百萬美元的個人稅。

公司長期處於虧損

報告中指，特朗普集團旗下的酒店、高爾夫球場等核心業務，每年都報告虧損數百萬、甚至千萬美元，並且利用這些虧損為他的其他收入避稅。另外特朗普還肩負逾3億美元債務，將於未來四年內到期。報道還指，美國國稅局局（Internal Revenue Service）正審查特朗普此前申請的7,290萬美元退稅是否合法，若被判非法，他或要補交逾一億美元的稅款。

《紐約時報》亦預告指，更多相關報道將會陸續曝光，外界預料該話題將成為本周二首場電視辯論的焦點之一。

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編輯：李勝男