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【生科浪潮】醫藥SaaS服務商太美醫療獲F輪融資　騰訊高瓴雲鋒基金領投

股樓投資 18:16 2020/09/28

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據內媒報導，太美醫療科技已完成F輪融資，今次融資金額超過12億元人民幣。本輪融資基金可謂名星級陣容，分別由騰訊（00700）、高瓴創投、阿里巴巴（09988）馬雲旗下雲鋒基金、晨興資本、軟銀中國、常春藤資本等領投。

太美醫療成立於2013年，是一間醫藥行業SaaS服務提供商，基於雲計算和移動技術為藥物和醫療器械臨床試驗為用戶提供實驗數據採集解決方案，並提供後續的數據管理和統計分析服務，產品包括臨床研究數據採集系統、隨機分組和藥物管理系統、患者報告自身獲益系統、臨床試驗文件管理系統等；同時提供系統的安裝、培訓、驗證、系統管理、項目管理支持、技術和配置支持以及集成支持等服務。

【第四季港股】第四季港股入市前　不可不知5大風險因素 詳情請按：【見下頁】 

太美旗下TrialOS平台，可連接醫院、製藥企業、服務商、監管機構、患者、支付方等行業參與者，以實現資源的廣泛整合、數據流轉和流程的緊密合作，解決醫藥研發產業鏈各方信息不透明問題。截至目前，TrialOS平台已覆蓋逾500間製藥及醫療器械企業、1600間醫院、200間第三方服務商及300萬患者。

據資料顯示，太美醫療曾有7輪融資，不包含本輪融資，共計融資約17.75億元人民幣。

 

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