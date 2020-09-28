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【Tesla股價】Tesla傳尋求入股LG化學電池業務10%股權　盤前升半成

即市財經 20:20 2020/09/28

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韓國媒體報道，Tesla正尋求收購LG化學電池業務最多10%股權。

韓國媒體報道，Tesla（美：TSLA）尋求收購LG化學旗下LG Energy Solutions部分股權，獲得穩定的電池供應。消息人士表示，Tesla擬最多收購LG 電池業務10%股份。Tesla美股盤前受惠消息，最新股價升近半成，暫報426美元。。

LG化學是Tesla及通用汽車的主要電池供應商，去年12月宣布分拆旗下電池業務，因電動車電池行業正處於高速增長階段，認為現時為分拆的合適時機。

知情人士表示，雖然寧德時代（深：300705）也是Tesla的主要供應商，但鑑於Tesla和Panasonic的深度夥伴關係，Tesla對LG Energy Solution的股權收購完全有可能。

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編輯：陳健婷

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 分拆 Panasonic

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