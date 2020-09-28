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【美國大選懶人包】種族爭議不斷 兩黨候選人有何看法？

環球政治 18:13 2020/09/28

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美國總統大選辯論於本港周三早上展開，大選投票11月3日舉行。疫情以外，美國國內今年持續受到種族和警暴問題困擾，爆發過多次大規模「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，簡稱BLM）示威，也有多名黑人和警察受傷，甚至遇害，加大了國內對種族議題和執法力度的爭議，兩黨候選人在此取態對立且明確，也勢將以此攻擊對方，左右大選選情。

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【美國大選懶人包】總統大選如何運作 一文看懂【下一頁】

  • 言論

威斯康星州黑人男子布萊克（Jacob Blake）8月遭警員從背後連開多槍，導致受傷癱瘓，令全美國關注，並再度燃起BLM示威。特朗普和拜登9月都曾先後到訪威州，但有截然不同的表態。

特朗普到訪當地，並沒有探訪留院的布萊克或會晤其家人，反而跟警隊會面，表達支持；拜登則跟布萊克通電話，又私下會晤布萊克的家人。

在種族和示威議題上，特朗普強調「Law & Order」（意即法紀），主張盡快恢復治安秩序，並批評有人趁機打劫搶掠；拜登則主張公民權利優先，支持民眾有示威權利，並認為趁火打劫只屬少數。

【美國大選懶人包】特朗普拜登外交政策一文看懂【下一頁】

【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語【下一頁】

「黑人性命攸關」示威持續多月，料會影響美國大選。

  • 政策

明尼蘇達州黑人男子弗洛伊德（George Floyd）5月遭警員跪頸致死，引發全國示威，甚至騷亂，要求懲治涉案警員，以及改革、甚至解散警隊。

特朗普選擇強硬應對，一方面揚言出動國民警衛軍、甚至美軍鎮壓，另一方面向縱容騷亂的民主黨城市施壓，威脅中止發放聯邦撥款。

特朗普6月簽署行政命令改革警隊，要求警員降低所用武力，除非面臨性命威脅，否則不得「鎖喉」（chokehold）。他同時敦促國會做更多跟進工作。

民主黨拒絕接受有容許使用「鎖喉」的情況，另推禁止「鎖喉」的警隊改革議案，拜登對大部分議案均表達支持。

拜登批評特朗普政府放縱警隊侵犯民權，明言支持改革「有限制豁免權」（qualified immunity），令警員更難以此迴避那些由執勤時行動不當引發的訴訟。

不過，拜登也拒絕激進左翼的解散警隊要求，而是承諾撥款3億美元予警隊改善相關訓練。

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【美國大選懶人包】疫後經濟復甦成焦點 特朗普拜登怎出招【下一頁】

警察被指對不同種族人士有不同的執法力度，並有濫用暴力。

  • 司法

特朗普支持「強硬打擊罪犯」（tough-on-crime）的政策，並尋求重新開始對聯邦死囚執行死刑。

拜登則希望取消死刑、單獨囚禁和現金保釋。

  • 經濟

美國種族問題除了涉及警察執法力度不一，也關乎各種族的不同經濟待遇。特朗普強調自己有效降低黑人失業率，在疫情前達到有紀錄以來最低水平。

拜登則認為種族之間存在工薪不平等，需要制定立律，更容易提出訴訟，又承諾設立新的公平借貸和住屋保障機制。

如果有城市減少種族住屋方面的歧視，以及有效降低黑人死於新冠肺炎的比例，拜登承諾會向相關城市撥款總共3億美元。

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責任編輯：陳啟賢

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