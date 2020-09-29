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【美股觀點】嘉信理財游國義：美股PE高等於估值貴？

股樓投資 18:27 2020/09/29

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美股主要指數於9月中旬喘定，但波動風險仍然存在，且淡友一方暫時佔優。其實自3月23日以來的牛市主要是因貨幣和財政政策推高M2貨幣供應量所致（在近期的高位，M2貨幣供應量按年增長率接近25%），政府下一輪財政紓困措施雖已提交國會，惟進度緩慢，同時聯儲局擴大資產負債表的步伐亦停滯不前，可見刺激政策的震撼效應已成過去。

此外，美股還面對其他風險因素，如歐洲新冠疫情、美國總統大選，乃至於市場持續的過度投機現象，尤其在期權市場有很多投資新手的短期交易倉盤。

【美股分析】Apple股價月內跌逾一成半　大摩建議投資者逢低入場

市場與經濟脫鉤？

自3月份股市低位以來，最多客戶提出的問題是，就是不斷上漲的股市與持續低迷的經濟是否出現了脫鉤。五大科網股（蘋果、微軟、Facebook、Google母公司Alphabet及亞馬遜）的收入、盈利、利潤率及市值均擁有超大的市場份額，但其他經濟環節仍然疲弱，不少行業及公司陷於水深火熱之中。

上述五家公司通常被歸類為「科技」範疇，但其實分別屬於三個不同的標普板塊，蘋果及微軟屬科技股，Alphabet及Facebook是通訊服務股，而亞馬遜是非必需消費股。這三個板塊在9月2日標普500指數創下新高後急轉直下，與疫情後的走勢形成強烈對比，畢竟當時科技股和非必需消費股是大贏家。

股價估值極高

目前美股估值與2000年時同樣極高，標普500指數的預期市盈率最近便攀升至1998至2000年以來的高位，但與2000年平均60倍的預期市盈率比較，現時五大科網股預期市盈率為33倍，相對顯得「合理」。

此外，相比2000年見頂時的水平，目前股票風險溢價（Equity risk premium）頗高，此乃支撐牛市的一大支柱。ERP是指股票收益率（Earning Yield）與無風險利率（Risk free rate），即國債孳息率之差。因此ERP上升表示市場價格較為便宜，而ERP下跌（特別是低於零）則表示市場價格昂貴。

風險溢價顯示股價「便宜

雖然ERP高企、五大個股基本因素強勁，但傳統的估值指標反映股價過高，需要重大盈利增長回升來維繫。9月的板塊輪動可能是降低估值過高的其中一環，然而，升市動力轉移至較傳統的周期性板塊，包括物料及工業，亦很可能需要經濟持續改善來支持。否則，與過去數周相比，單一普通板塊輪動可能會演變為更廣泛的拋售潮。

我們需要注意的是前文提及的期權市場投機現象。即使五大個股由過去數星期的最高位回落近17%，但在9月14日的一周，從投機走勢角度看， 10份或少於10份期權合約的散戶交易量實際上有所增加。根據SentimenTrader，這類交易者買入認購期權的交易量佔48%（通常預測價格上漲），低於近期53%的歷史高位。莊家向投機者賣出認購期權，必須買正股作為對沖，為升市提供動力；雖然個別股票隨著股價回落而有所調整，但未來可能出現更多平倉。

機情況泛濫

另一方面，大型投機者最近鎖定他們自2008年初以來最看淡並以科技股為主的納斯達克100指數，這些股票普遍被視為逆向的「聰明錢」，與前文所述小型投機者的投資不同。值得注意的是，在小型投機者過度追逐認購期權時，他們大多數時間都準確地把注碼押在看漲的一方，但我們還未肯定，若然調整加快，同一批交易者會否轉而買入認沽期權。就目前情況來看，他們押注在看漲的一方與大型投機者的部署形成強烈對比。

撰文: 嘉信理財私人客戶顧問副總監游國義

疫情 財政政策 經濟 美股 股票 期權 市盈率 估值過高 行業 指數

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