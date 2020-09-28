【滙豐股價】滙豐勁彈9.2%仲買唔買好？投資界教路！

▲ 平安資管逆市低吸超越貝萊德成匯豐最大股東後，匯豐股價超賣下單日大漲9.2%，重返30元大關。

匯豐 （00005） 股價經過連番下瀉後，今日（28日）終現反彈，平安資管逆市低吸超越貝萊德成匯豐最大股東後，匯豐股價超賣下單日大漲9.2%，重返30元大關，收報30.8元。不少散戶相信重倉匯豐，究竟現時應如何部署？本網請來光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基與海通國際財富管理投資策略執行董事梁冠業跟大家詳盡分析匯豐走向。

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股價走向

林樵基認同平安資管說法，指股息問題只會短暫維持，若疫情與經濟困局得到解決，相信匯豐大有機會維持高派息。他形容，平安資管入市後，已為匯豐股價打入「強心針」，相信股價走勢將趨向穩定，短期雖難大幅衝高，其在26元、27元水平左右應見支持。

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林樵基說，匯豐仍同多項陰霾困擾，短期有美國大選引發的潛在股市波動，亦有不可靠實體清單及洗黑錢疑雲，暫時未宜入手。不過，考慮到匯豐早前已大額撥備以應對經濟疲弱格局，預期撥備金額「已到頂」，若上述困擾減去，且撥備狀況確實理想，匯豐在估值甚低的前提下，屆時將值得投資者入手，並料其股價10月後大有機會快速反彈。

梁冠業則指，匯豐近年常側重成本控制，卻無甚業務擴充，致使增長動力欠奉，且近年力撐匯豐業績的中港市場，在疫情影響下表現亦受到拖累，在環球低息不利銀行業利息收入的前提下，匯豐短期催化劑稀少，明年3月公布業績前無甚買入理據。

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林樵基稱，投資者現時若仍持有匯豐，相信虧損經已不低，考慮到匯豐已經歷一輪急挫，潛在大跌空間不多，現可繼續持有，靜待該股恢復派息。

梁冠業表示，匯豐連番急瀉後，相信已反映不少負面因素，現看法由大手「減持」略轉「中性」，惟該股中短期無甚吸引力，短炒者應該趁高減持、長綫投資者持有「五年就可能無所謂」。

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編輯︰莫亦熙