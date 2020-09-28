【新冠肺炎】疫情促客戶數碼化　花旗：8成客使用網銀

▲ 花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀（右二）表示，疫情同時帶動零售及企業客戶數碼化。

新冠肺炎期間市民留家抗疫，變相帶動網購需求。花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀出席論壇時表示，該行7月份的信用卡簽帳額當中，有42%都是網上消費，較疫情前比率約30%有明顯增長。

伍燕儀表示，疫情推動客戶數碼化，更透露自己當年有份推出網上銀行服務，但足足用了20年時間，客戶數碼化比例才增至30%，但目前該行的零售客戶數碼滲透率已提升至近8成。

花旗香港：零售、企業客正經歷數碼轉型

而單計7月份，更有42%的信用卡簽帳均來自網上消費，較疫情前約25%至30%有明顯增幅，反映客戶行為改變。

伍燕儀又指，投行部門的同事因疫情而不能親身到外地進行路演，並以視像會議取代，反映不止零售客戶，連企業客亦轉趨數碼化。

星展香港：已制定員工日後遙距工作日數

同場的星展香港行政總裁龐華毅透露，過去4個月內部一直就疫後的營運作出規劃，並已決定員工日後遙距工作的日數。

瑞銀：疫情促進私銀客戶對可持續投資興趣

除客戶更趨數碼化，瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲補充，疫情同時帶動私銀客戶對可持續投資的興趣。單計環境、社會及管治（ESG）資產，瑞銀集團目前規理資產規模（AUM）達5000億美元。

盧彩雲指，資金持續流入ESG資產，超過4成客戶表示有意再加碼投資，而過去8個月該行投入可持續投資的總額較去年同期增加50%。

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記者：趙穎妍