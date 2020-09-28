【中概股】小鵬汽車盤前升7% 獲廣州開發區管委會40億人幣融資

▲ 小鵬汽車宣布，將於廣州建立智能網聯汽車智造基地。

阿里巴巴 （09988） 及小米 （01810） 投資的內地電動車公司小鵬汽車（美︰XPEV）宣布，獲得廣州開發區管委會旗下投資公司的40億元人民幣融資。小鵬汽車股價於盤前升7.36%，報19.25美元。

據內地傳媒報道，小鵬汽車與廣州開發區管委會全資企業廣州凱得投資控股有限公司達成協議，由凱得提供40億人民幣融資以支持小鵬汽車加速拓展業務，包括在廣州經濟技術開發區建設新的智造基地及購置工廠設備等投資項目。

小鵬汽車擬於廣州建立「智能網聯汽車智造基地」，計劃於2022年底建成投產，並設有沖壓、焊裝、塗裝、總裝、Pack五大工藝車間的智能汽車製造基地，用於旗下新款車型研發、整車生產及銷售等業務。

同時，小鵬汽車在廣州開發區形成涵蓋投資、研發、生產、銷售等全鏈條落地，並佈局全國投融資總部、智慧出行及整車研發測試業務。

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編輯︰侯景成