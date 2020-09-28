▲ 【美國疫情】醫生籲兒童打流感疫苗 僅3分1家長有興趣

美國疫情持續，加上秋冬可能爆發流感，醫療系統陷入崩潰邊緣的風險增加。專家多次呼籲接種流感疫苗，指流感疫苗對兒童尤其重要。不過，調查發現，只有3分1的家長認為，在新冠肺炎疫情下，為兒童接種流感疫苗更為重要；有3分1人表明無意帶子女去接種流感疫苗。

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美國威斯康星州醫療集團Aspirus Weston Clinic的醫生戈登（Larry Gordon）解釋，難辨流感與新冠肺炎的徵狀，雖然發燒是很多疾病的常見病徵，但仍可成為判斷是否染上新冠肺炎關鍵；如果接種了流感疫苗，發燒的機會大大降低，進而有助醫生診症。

戈登指出，另一個有效預防兩種疾病的方法，就是留在家中，但要求兒童留在家中可能「難過登天」，這正正說明了為何帶他們接種流感疫苗，是如此重要。

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密歇根大學附屬醫院的調查發現，新冠肺炎疫情並沒有改變家長對於為子女接種流感疫苗的想法。學校陸續恢復面授課程，並爆發零星的集體感染，仍有3分1家長無意帶子女去接種流感疫苗，3分1人認為接種流感疫苗很重要。

5歲以下的兒童，尤其2歲下的，染上流感後更大機會出現嚴重的併發症。美國疾病預防及控制中心（CDC）數據顯示，在2019至2020年度的流感季節，188名嬰兒及兒童死於流感，估計全國至少2.4萬人死於流感。

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責任編輯：鄧燕君