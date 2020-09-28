穿戴裝置銷情佳　IDC估計2020年出貨量約4億

▲ 市場研究機構IDC預計穿戴式裝置出貨量在2020年將達到4億，年成長率達14.5%，看好未來五年發展。

蘋果、三星及華為等科企近日先後推出智能穿戴裝置。據市場研究機構IDC調查顯示，穿戴式裝置出貨量在新冠肺炎疫情期間增長不斷，預計穿戴式裝置出貨量在2020年將達到4億，年成長率達14.5%，看好未來五年發展。

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IDC報告提到，無線耳機是目前全球最熱門的穿戴裝置，並預計2020年耳機裝置的出貨量約為2.34億部；智能手錶的出貨量則為9100萬隻；其他如智能手環，出貨量則約6800萬隻。IDC預計，市場對穿戴裝置需求創下紀錄，相信將帶動出貨量持續上升。

IDC又指，蘋果近日推出Fitness+及新Apple Watch、亞馬遜又推出Halo、以及Fitbit為健身和健康推出虛擬教練的Fitbit Premium，相信在新冠肺炎疫情影響下，更多人注意健康，並推動穿戴產品銷量。IDC補充，相信2020年下半年，在新耳機、智能手錶和手環推出後，穿戴裝置銷售趨勢將會更加強勁。

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責任編輯：曾曉汶