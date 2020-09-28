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美國法官叫停下架令　TikTok對裁決感高興

環球政經 18:37 2020/09/28

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美國一名法官叫停美國總統特朗普早前要求短片社交平台TikTok須於9月27日11時59分在應用程式商店下架的禁令。

美國聯邦法官Carl Nichols頒布臨時禁令，批准由TikTok母公司字節跳動提出的要求；此外，又拒絕另一項要求TikTok於11月12日有關技術及業務限制的禁令，屆時全美將無法使用。商務部回應指，將遵守法官的禁令，並已立即採取措施。

【中美角力】TikTok命運倒計時 甲骨文有望獲20%股份：【下一頁

TikTok表示，對於是次的裁決結果感到「高興」，並會維與政府的持續對話，把公司的提議進一步轉為協議。TikTok的代表律師指，原定於9月27日生效的禁令是「前所未有」和「不合理」。

美國商務部於18日宣布，自本20日起，將禁止在美國下載騰訊旗下通訊平台WeChat、以及短片分享平台TikTok，這意味著蘋果及Google的應用程式商店都將下架這兩款應用。

根據禁令內容，美國公司還被禁止與WeChat和TikTok進行任何商業交易，同時禁止美國公司通過WeChat提供「在美國境內轉帳或付款」相關服務。特朗普（Donald Trump）同時設定11月12日為TikTok解決方案最後期限。

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責任編輯：黎淑雯

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