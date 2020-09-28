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【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡　於JD.com消費享4%無限現金回贈

商業 20:00 2020/09/28

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京東為配合電子商務增長趨勢，聯同中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（「建行（亞洲）」）及Mastercard，推出全新建行（亞洲）京東Mastercard信用卡。

網購越趨盛行，電子商務銷售平台京東公布的數據顯示，單計今年上半年在香港市場的成交額，增長近三倍。而據Mastercard最新的消費者調查報告指出，在新型冠狀病毒疫情後，大部分亞太區內的消費者更常進行網上購物。

京東為配合電子商務增長趨勢，聯同中國建設銀行（亞洲）股份有限公司（「建行（亞洲）」）及Mastercard，推出全新建行（亞洲）京東Mastercard信用卡。屆時只要用該信用卡在JD.com消費，可享4%無限現金回贈，其他本地及海外簽賬亦可享0.5%無限現金回贈。

【香港物流】港府推第三方物流服務供應商資助先導計劃　資助額最高100萬

【東盟商機】港與東盟自貿及投資協定　涉及文萊部分10月中生效

另外，該信用卡的持卡人還每月獨家優惠和折扣，包括：
1. 早鳥優惠：由2020年10月1日至11月30日，持卡人於JD.com消費可尊享總值高達299 元人民幣的「早鳥優惠折扣券」。
2. 每月尊屬優惠：由2020年12月1日至2021年12月31日，持卡人每月可享總值高達99 元人民幣的「月月尊屬折扣券」。
3. 隨機即減幸運抽獎：由2020年10月1日至2021年12月31日，持卡人於JD.com購物時可透過幸運抽獎尊享每筆訂單「隨機即減」高達299 元人民幣折扣。
4. 會員日尊享優惠：由2020年11月6日至2021年12月31日，持卡人可於每月6日之會員日領取價值598元人民幣的「京東會員尊屬折扣券」。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？　網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文

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