【台灣有樂@iM網欄】認真吃早餐 一大早來吃炒飯

因為之前連續3個月的週一到週五早上7點30分都要做直播，所以完全改變了我過往晚睡晚起的生活習慣。每當早上做完直播都會感到肚子非常餓，那當然就要去吃早餐，所以當時我進行過一個計劃叫「認真吃早餐」，記錄我在台灣吃過的特色早餐。前兩篇文章有稍為講解過台灣有哪些早餐選擇，發現有一些朋友對於吃真的非常有興趣，所以我決定把我之前吃過的特色早餐介紹給大家，也會繼續進行我這個「認真吃早餐」的計劃，希望我可以搜羅更多、更有趣、更特別的台灣早餐給大家。

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來到台灣之後，進食當然是我在台灣生活的重要一環，但既然要吃，那就去找一些從來沒去吃過的，這樣才算不枉我來到台灣。台式早餐其實真的蠻有趣又特別，除了早餐店及豆漿店，我更愛吃傳統早餐，愈古早愈好。我之前就在網絡上搜尋到介紹大稻埕的慈聖宮外面，有一整排攤子售賣各式各樣台式古早味食品，所以我就決定去試一試。

大稻埕的慈聖宮鄰近捷運大橋頭站，坐捷運到大橋頭站一出來，先會經過很多介紹台灣旅遊節目都會看到的特別景點「機車瀑布」(電單車瀑布)，大家來到就可順便拍一下這個經典畫面，打卡留念。但記住一定要選擇在繁忙時間，不然的話，機車數目就沒有那麼澎湃。經過機車瀑布，然後再走大概5分鐘，就會到達慈聖宮。宮外真的有很多小攤，每攤賣的東西都不一樣，也據說每一攤都有他們的獨門武器。

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歡這裏有一種非常台灣道地的感覺，但同時也有像我小時候去香港大排檔的感覺。你可以選擇坐在攤前長木椅上吃，也可以跟老闆說坐在宮前空地位置享用，那就可以同時吃幾攤不一樣的食物。但我嘴巴及胃就只有一個，所以就先來吃個兩攤吧！

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慈聖宮是求媽祖的，所以我吃早餐之前先進宮上香拜拜，救神明保佑我在台灣一切平安順利。拜拜後進食開動，說過吃兩攤就要吃兩攤，一攤點了吻仔魚炒飯(白飯魚)$60，和鼎邊趖(雜錦海鮮湯)$50。另一攤點了肉粥$25，跟紅燒肉$60。我最喜歡這個吻仔魚炒飯，飯炒得夠香但不油膩，而且每一口炒飯都有滿滿的吻魚仔，確實不錯！鼎邊趖雖然料多及新鮮，但湯歸湯料歸料，台灣的湯大都這樣，我還是比較喜歡香港的湯。而肉粥跟紅燒肉都蠻不錯，酥脆內嫩的紅燒肉，配一口我認為是柴魚湯頭的肉粥，讓你一大早也可以很有胃口。

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因為太早來，所以在我吃完之後陸陸續續有其他攤開門營業，所以希望下次可以多約一兩位朋友一起來，那就可以多吃多點十樣八樣。台灣的早餐真的實在太多樣化，我真的不知道要花多少時間才可以吃得完。但我會努力繼續進行這個「認真吃早餐」的計劃，所以如果大家有什麼特別推介，或希望我為你尋找某一種美食，都希望大家會留言跟我說喔！

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

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