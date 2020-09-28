【中國經濟】中國企業500強　中石化居榜首　華為、阿里巴巴排第幾？

中國企業聯合會、中國企業家協會今日（9月28日）發表「2020中國企業500強榜單」，中國石化（00386）的母公司中國石油化工集團、國家電網、中國石油（00857）的母公司中國石油天然氣集團，分列三甲。

「2020中國企業500強」以企業的營業收入作排名，排第一位的中國石油化工營收達2.81萬億元，其次的國家電網及中國石油天然氣集團則分別有2.65萬億元及2.62萬億元。

多家在港上司的中資金融股，也位居前10名，包括工商銀行（01398）、平安保險（02318）、建設銀行（00939）、農業銀行（01288）、中國銀行（03988）及中國人壽（02628）。

中國科技企業中，華為排名最高，位列第11名；阿里巴巴（09988）則排第34名，騰訊（00700）排35名。

「2020中國企業500強」前60名:

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據內地媒體報道，「2020中國企業500強」數據有以下特點：

首先是500強企業實現營業收入86.02萬億元，比去年增加了6.92萬億元；實現凈利潤38924.14億元，比去年增加3603.19億元。

第二是500強企業中，先進製造業和現代服務業企業數量分別增加了6家和8家，傳統制造業企業有所減少。

第三是研發創新愈見明顯，2020中國企業500強研發投入保持持續增加，發明專利佔全部專利的比重達39%，比去年500強提升了2.47個百分點。

第四是國際地位加突出，2020年中國上榜世界500強企業數量為133家。其中，內地上榜企業為121家，比上年增加5家。

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責任編輯：葉卓偉